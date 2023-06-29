2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş

Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki SUV araç, Ankara-Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.’ya ait park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Büyükbaş kurbanlık yüklü TIR'a çarparak metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Metin Bilgen, olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Recep Çapuk ise ambulansla sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.



DAKİKALAR ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ



İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak ayrıntılar ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Recep Çabuk’un kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki TIR'a saplandığı tespit edildi.