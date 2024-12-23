2 kişiyi yaralayıp kaçan şüpheli  tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu üzerine S.Ş ve C.E. isimli vatandaşların silahla bacaklarından vurulması olayının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelinin tespiti için yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin kullandığı otomobil ardından da şüpheli tespit edildi.

D.B. (19) isimli şüpheli yapılan operasyon sonucunda olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

