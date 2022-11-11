 2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm

Antalya'da 60 yaşındaki tuvalet işletmecisi, 2 liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turistin yumruğuyla öldü. Güvenlik kamerası görüntüleri ile yakalanan turist tutuklandı.

2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm

'da bir tuvalet işletmecisi ücret yüzünden tartıştığı Rus turist tarafından öldürüldü.

Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten 60 yaşındaki Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı.

R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm - 1

BEYİN KANAMASI

Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

RUS TURİST TUTUKLANDI

60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu söyledi.

15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...