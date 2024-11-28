2 metrelik yayın balığı yakaladılar! Kilosunu 450 liradan satacaklar

Eftelioğlu, 2 metre boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 50 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 450 liradan satacağız." dedi.



Vatandaşlardan Mahir Bacanak da ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "Çok şaşırdık böyle bir balık görünce, bayağı büyük, ihtişamlı bir balık." ifadesini kullandı.