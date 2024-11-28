2 metrelik yayın balığı yakaladılar! Kilosunu 450 liradan satacaklar

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balıkçıların ağına 2 metre boyunda 50 kilogramlık yayın balığı takıldı. Balığı bir süre sergileyeceklerini söyleyen balıkçılar, kilogramını 450 liradan satacaklar.

2 metrelik yayın balığı yakaladılar! Kilosunu 450 liradan satacaklar

'da, 2 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Yeşilırmak Nehri Kayrak mevkisinde balıkçı Aslan Eftelioğlu ve arkadaşı tarafından teknede avlanan yayın balığı, balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı.

2 metrelik yayın balığı yakaladılar! Kilosunu 450 liradan satacaklar - 1

Eftelioğlu, 2 metre boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 50 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 450 liradan satacağız." dedi.

Vatandaşlardan Mahir Bacanak da ilk defa bu kadar büyük bir gördüğünü dile getirerek, "Çok şaşırdık böyle bir balık görünce, bayağı büyük, ihtişamlı bir balık." ifadesini kullandı.

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