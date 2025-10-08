2 milyon 25 bin liralık kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kamyonette kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 25 bin lira olduğu belirlendi.
Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde kaçak nargile tütünü sevkiyatı yapıldığı belirlenen iki kamyoneti takibe alıp durdurdu.
Kamyonetlerde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 25 bin lira olan 1 ton 440 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Sürücüler S.İ. (29) ve M.H.U. (23) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Kaçakçılık
- Sakarya Serdivan
- Polis Adliye