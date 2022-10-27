2 milyon 300 bin TL'lik dolandırıcılık

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kendisini 'istihbaratçı yarbay' olarak tanıtan A.İ. ile iş birliği yaptığı M.K., Hazine arazisi satışı ve silah ruhsatı sorunlarını çözme vaadiyle sahte belgeler düzenleyip, 9 kişinin 2 milyon 300 bin TL'sini dolandırdı.



Mağdurlardan bazıları jandarmaya gidip, şikayette bulundu.



Şikayetler sonrası harekete geçen jandarma, A.İ. ve M.K.'nin bir kişiyle daha benzer şekilde irtibat kurduğunu belirleyip, buluşacaklarını tespit etti.



Buluşma noktasında önlem alan jandarma, A.İ. ve M.K.'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada; Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.



Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.