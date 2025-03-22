2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi

Nilüfer ilçesinde Ali Uluğ, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini istedi.



M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile euro ve nakti, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye verdiği adrese gidip teslim etti.



SUÇUNU KABUL ETTİ



Olay, Ali Uluğ'un altınlarla dövizleri bozdurmak için gittiği kuyumcunun, kendisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.



Uluğ, kuyumcunun ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Uluğ, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgusunda, suçunu kabul etti.