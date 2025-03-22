2 milyon lira dolandırıldığını polisten öğrendi
Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, yaşlı kadını 2 milyon lira dolandırdı. 75 yaşındaki kadın dolandırıldığını polislerden öğrendi.
Nilüfer ilçesinde Ali Uluğ, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini istedi.
M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile euro ve nakti, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye verdiği adrese gidip teslim etti.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Olay, Ali Uluğ'un altınlarla dövizleri bozdurmak için gittiği kuyumcunun, kendisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.
Uluğ, kuyumcunun ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Uluğ, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgusunda, suçunu kabul etti.
DOLANDIRILDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ
Asayiş Şubesi ekipleri, M.Y.'ye, şüphelinin, adı, soyadı ve telefon numarasını vermesi sonucu ulaşıp, evine giderek 2 milyon lira değerindeki altın, euro ve Türk Lirası'nı kendisine teslim etti.
Dolandırıldığını polislerden öğrendiğini söyleyen M.Y., ekiplere teşekkür etti.
Sorgusunda benzer şekilde Kuşadası'nda da bir kişiyi 1 milyon lira dolandırdığını itiraf eden Ali Uluğ, tutuklandı.
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