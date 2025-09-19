2 milyon liralık ziynet eşyası çalan üç kadın yakalandı

İstanbul Tuzla'da 17 Eylül günü S.Ö.'ye (38) ait eve giren 3 şüpheli, evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp, ortadan kayboldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kadın şüphelinin, bir araçla Eskişehir’e gittiği belirlendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla N.U. (29), G.A. (25) ve M.U. isimli 3 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada İstanbul’daki evden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları kirli bir bebek bezinin içinde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kadın şüpheli tutuklandı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.