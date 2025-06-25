2 milyon TL haraç iddiası: Evine molotofkokteyli atıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından kundaklandı.

Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken üç çocuklu çift sokakta kaldı.

