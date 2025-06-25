2 milyon TL haraç iddiası: Evine molotofkokteyli atıldı
Adana'da 2 milyon TL haraç istendiği iddia edilen beş kişilik ailenin uykudayken evine molotofkokteyli atılarak kundaklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından kundaklandı.
Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.
EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken üç çocuklu çift sokakta kaldı.
2 MİLYON TL HARAÇ İDDİASI
Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını ileri sürdü.
Akrabasının kendisinden 2 milyon lira haraç istediğini öne süren baba Artış, şunları söyledi:
"Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar.
2 milyon lira haraç istiyorlar. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik.
Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor."
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haraç
- Yangın
- Adana