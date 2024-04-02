2 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görülecek.
Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 1, 2024
🗓️(2- 8 Nisan 2024)
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/8jzw0xfVmL
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
EDİRNE 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
ANKARA 11°C, 26°C
Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
KAYSERİ 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BOLU 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 13°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KARS -1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık.
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