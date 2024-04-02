2 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA



EDİRNE 13°C, 28°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



İSTANBUL 13°C, 25°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



KIRKLARELİ 11°C, 25°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 32°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 9°C, 26°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



DENİZLİ 17°C, 31°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



İZMİR 14°C, 29°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



MANİSA 13°C, 31°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 14°C, 32°C



Az bulutlu ve açık



ANTALYA 16°C, 25°C



Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu



HATAY 13°C, 29°C



Az bulutlu ve açık



MERSİN 18°C, 26°C



Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.



ANKARA 11°C, 26°C



Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR 11°C, 29°C



Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu



KAYSERİ 8°C, 25°C



Az bulutlu ve açık



KONYA 12°C, 26°C



Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU 8°C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 12°C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 13°C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 17°C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA 10°C, 29°C



Az bulutlu ve açık



SAMSUN 12°C, 23°C



Az bulutlu ve açık



TOKAT 12°C, 27°C



Az bulutlu ve açık



TRABZON 13°C, 20°C



Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM 1°C, 18°C



Az bulutlu ve açık



KARS -1°C, 17°C



Az bulutlu ve açık



MALATYA 9°C, 25°C



Az bulutlu ve açık



VAN 1°C, 13°C



Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 7°C, 24°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 13°C, 27°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT 11°C, 23°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 15°C, 28°C



Az bulutlu ve açık.