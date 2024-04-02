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2 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2024 hava durumu raporunda sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak, çarşamba gününden itibaren ülkenin kuzey bölgelerinde sıcaklıkların düşeceği bildirildi. Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...

2 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan tahminleri açıklandı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre ve Ege'de yer yer toz taşınımı görülecek.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

EDİRNE 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

HATAY 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

ANKARA 11°C, 26°C

Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C

Az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KAYSERİ 8°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 13°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KARS -1°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

VAN 1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık.

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