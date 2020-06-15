2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Antalya'da özel bir okulda fizik öğretmenliği yapan kişi, özel ders verdiği 2 öğrencine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA 15.06.2020 - 13:55

2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda fizik öğretmeni Y.S., 2019 yılı aralık ayında, özel ders verdiği kız öğrencisine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.

Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Y.S., tutuklandı.

Y.S.'nin tutuklanmasının ardından başka bir öğrencinin ailesi, kızlarına zorla cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Y.S. hakkında şikayetçi oldu. 

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