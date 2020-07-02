2 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 17 can kaybı, bin 186 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

Son 24 saatte 1543 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu.



EN ÇOK VAKA OLAN İLLERİ AÇIKLADI



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" ifadelerini kullandı.

Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/I3vRZUdMtV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2020

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