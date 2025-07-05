2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI), destekleriyle düzenlenen yarışın Edebiyat Yolu Grand Prix etabı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan başladı.



Dört yıl aranın ardından düzenlenen yarışta Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran'dan 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre pedal çeviriyor.



Yarışın ilk etabı bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

