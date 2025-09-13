2 valizden 55 bin uyuşturucu hap çıktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde il dışından şehre otobüsle 2 valizle gelen bir şahsın durumundan şüphelenerek takibe aldı.

Yapılan aramada valizlerin içinde 55 bin 860 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.