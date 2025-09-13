2 valizden 55 bin uyuşturucu hap çıktı

Samsun polisi otogarda yolcu otobüsünden inen bir kişinin 2 valizinde yaptığı aramada 55 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde il dışından şehre otobüsle 2 valizle gelen bir şahsın durumundan şüphelenerek takibe aldı.

Yapılan aramada valizlerin içinde 55 bin 860 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

