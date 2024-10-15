2 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Çorum'un Bayat ilçesinde 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.

2 yaşındaki çocuğun feci ölümü

'un Bayat ilçesi Yeni Mahalle'de H.D.K.'nin (2) yatakta hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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