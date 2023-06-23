2 yaşındaki çocuk 4’üncü kattan minibüsün üzerine düştü

İstanbul Güngören’de 2 yaşındaki çocuk, bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinden park halindeki minibüsün üzerine düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

2 yaşındaki çocuk 4’üncü kattan minibüsün üzerine düştü

Güngören’de 2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin penceresinden, park halindeki minibüsün üzerine düşerek yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.

2 yaşındaki çocuk 4’üncü kattan minibüsün üzerine düştü - 1

2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Minibüsün tavanına düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı.

2 yaşındaki çocuk 4’üncü kattan minibüsün üzerine düştü - 2

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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