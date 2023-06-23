2 yaşındaki çocuk 4’üncü kattan minibüsün üzerine düştü

Güngören’de 2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin penceresinden, park halindeki minibüsün üzerine düşerek yaralandı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.
2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Çocuk pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Minibüsün tavanına düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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