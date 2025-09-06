2 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı
Bursa'da 2 yaşındaki çocuk, 1. kattaki balkondan düşerek yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 1. katında balkonda tek başına duran 2 yaşındaki Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük çocuğun ağlama sesini duyan ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
