2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

Batman'da 2 yaşındaki bir çocuk içine girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Çocuk annenin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı
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Alınan bilgiye göre, Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

Ağlama sesi üzerine mutfağa gelen annesi, tencereye sıkışan çocuğunu kurtarmak istedi.

Çocuğun tencereden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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