2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Ekiplerin titiz ve özenli çalışmalarının ardından kıyma makinesi çıkartıldı. Elinde kırık ve ezilme oluşan A.K.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, annesi kıyma makinesini kullanırken elini kıyma makinesine soktuğu öğrenildi.