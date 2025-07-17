2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 yaşındaki çocuk havuzda boğularak yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

'nın ilçesi Menteşeoğlu Mahallesi'nde oğulları A.K.K.'nin yatağında olmadığını fark eden aile, çocuklarını havuzda buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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