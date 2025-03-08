2 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısında öldü: Valilikten açıklama

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk öldü.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı.

Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.

BAKANLIKTAN 81 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERİLDİ



Son dönemde sokak köpekleri saldırılarının artmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak geçtiğimiz ay bir yazı gönderdi.



Bakanlık yazısında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması için belediyelere 2028’e kadar süre verildiği iddiası yalanlandı.



HER BİR HAYVAN İÇİN 71 BİN LİRA CEZA KESİLECEK



Belediyelerin, sahipsiz sokak hayvanlarını hemen toplamaları gerektiği belirtilen bakanlık yazısında, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi.

