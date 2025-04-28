2 yaşındaki çocuk pencereden çöp konteynerine düştü

Nevşehir'de 2 yaşındaki bir çocuk 3 katlı binanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2 yaşındaki çocuk pencereden çöp konteynerine düştü

'de Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2’nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, konteynerinin içine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, minik çocuğun evin penceresinde düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı

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