2 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü
Muş'ta 2 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Çocuk uzun süren kalp masajı sonrası hayata döndü.
Muş’un Tekyol köyünde 2 yaşındaki E.Z.Ö. isimli çocuk, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düşerek yaklaşık 10 dakika boyunca mahsur kaldı.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine kuyudan çıkarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, uzun süre kalp masajı uygulayarak küçük çocuğu hayata döndürdü. Küçük çocuk ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.