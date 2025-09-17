2 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü

Muş'ta 2 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Çocuk uzun süren kalp masajı sonrası hayata döndü.

2 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü

’un Tekyol köyünde 2 yaşındaki E.Z.Ö. isimli , oynadığı sırada su kuyusuna düşerek yaklaşık 10 dakika boyunca mahsur kaldı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine kuyudan çıkarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, uzun süre kalp masajı uygulayarak küçük çocuğu hayata döndürdü. Küçük çocuk ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...