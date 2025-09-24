2 yaşındaki Cumali'yi hayattan koparan sürücü tutuklandı
Adana'da aracıyla çarptığı 2 yaşındaki Cumali Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün ara sokakta dönüş yapan S.K. idaresindeki otomobil, 2 yaşındaki Cumali Çağlar'a çarpmıştı.
Aracın altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü S.K. bugün adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklandı.
