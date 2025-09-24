2 yaşındaki Cumali'yi hayattan koparan sürücü tutuklandı

Adana'da aracıyla çarptığı 2 yaşındaki Cumali Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün ara sokakta dönüş yapan S.K. idaresindeki otomobil, 2 yaşındaki Cumali Çağlar'a çarpmıştı.

Aracın altında kalan , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü S.K. bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklandı.

