2 yaşındaki Ege'den acı haber

Mersin'de 2 yaşındaki çocuk denizde boğuldu.

Bozyazı ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki yazlık sitede konaklayan Büşra S., 2 yaşındaki oğlu Ege S.'nin denize girdiğini fark etti.



Annenin bağırmasıyla kıyıya giden vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, özel araçla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Ege S., burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.



Çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu.