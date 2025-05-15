2 yaşındaki Elif'in feci ölümü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Erkan ve Cansel Kaya çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Elif, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Elif’i ambulansla hastaneye kaldırdı.



Minik Elif hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.