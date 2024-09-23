2 yaşındaki Faruk sulama kanalına düştü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk Melle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 yaşındaki Faruk sulama kanalına düştü

Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi’ne mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü.

2 yaşındaki Faruk sulama kanalına düştü - 1

Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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