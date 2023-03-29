imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

2 yaşındaki kızını öldürüp evi yaktı

Denizli'de bir kadın, 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi. İfadesinde cinayeti ve evde yangın çıkardığını itiraf eden kadın, eşi tarafından fuhşa zorlandığını iddia etti.

2 yaşındaki kızını öldürüp evi yaktı

'nin Merkezefendi ilçesinde Hilal Aydın (40), kızı Zeynep Aydın'ı (2) boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçtı. Evde uyuyan eşi Mehmet Aydın alevlerden kurtulurken, Hilal Aydın polise teslim oldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 360 Sokak'ta meydana geldi.

2 katlı binadan yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

2 yaşındaki kızını öldürüp evi yaktı - 1

Evde uyuyan Mehmet Aydın'ı (53) kurtarıp, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren itfaiye ekipleri, Zeynep Aydın'ın cesedi ile karşılaştı.

Küçük kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Aydın da polis merkezine götürüldü.

2 yaşındaki kızını öldürüp evi yaktı - 2

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Yangın sırasında adreste olmadığı belirlenen anne Hilal Aydın ise polis merkezine gidip, Zeynep'i gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verip, kaçtığını itiraf etti.

2 yaşındaki kızını öldürüp evi yaktı - 3

Hilal Aydın'ın polisteki ifadesinde; eşi Mehmet Aydın tarafından fuhşa zorlandığı iddiasıyla kızını öldürüp, yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Hilal Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...