Erzurum'da 2 yaşındaki Masal Gökçe C. isimli bebek, traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki Masal Gökçe'nin acı ölümü

'un Olur ilçesinde devrilen traktördeki bebek yaşamını yitirdi.

Ş.C.'nin (44) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, Ürünlü Mahallesi kırsalında devrildi.

Kazada sürücünün 2 yaşındaki bebeği Masal Gökçe C. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

