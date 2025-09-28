2 yaşındaki Masal Gökçe'nin acı ölümü
Erzurum'da 2 yaşındaki Masal Gökçe C. isimli bebek, traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Erzurum'un Olur ilçesinde devrilen traktördeki bebek yaşamını yitirdi.
Ş.C.'nin (44) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, Ürünlü Mahallesi kırsalında devrildi.
Kazada sürücünün 2 yaşındaki bebeği Masal Gökçe C. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
