2 yaşındaki Meyra'nın feci ölümü

Tekirdağ'da bir çocuk, yüksekten düşerek can verdi.



Olay, dün akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, Meyra Çamyar (2) annesinin mutfakta olduğu sırada açık olan pencereden düştü.