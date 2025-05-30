2 yaşındaki Meyra'nın feci ölümü

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Meyra, 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki Meyra'nın feci ölümü

Tekirdağ'da bir , yüksekten düşerek can verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, Meyra Çamyar (2) annesinin mutfakta olduğu sırada açık olan pencereden düştü.

2 yaşındaki Meyra'nın feci ölümü - 1 Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Bebeğin düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çamyar, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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