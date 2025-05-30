2 yaşındaki Meyra'nın feci ölümü
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Meyra, 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'da bir çocuk, yüksekten düşerek can verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.
İddiaya göre, Meyra Çamyar (2) annesinin mutfakta olduğu sırada açık olan pencereden düştü.
Bebeğin düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çamyar, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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