2 yaşındaki Nazlı bebeğin feci ölümü

Mardin'in Midyat ilçesinde ailesinin yüksekten düştüğünü iddia ettiği 2 yaşındaki Nazlı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

2 yaşındaki Nazlı bebeğin feci ölümü

Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde  dün akşam saatlerinde iddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları Nazlı İşler’in (2) yüksekten düştüğünü bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ailenin özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı Nazlı , mahalle yolunda karşılanan ambulansa alınarak, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nazlı bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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