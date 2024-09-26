2 yıllık husumet cinayetle bitti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 yıldır aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Turgay Taş hayatını kaybetti.

2 yıllık husumet cinayetle bitti

'da aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yıldır husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş Buharkent ilçesi Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi üzerinde 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Taş husumetlisi M.Ö. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı.

3 bıçak darbesi ile yaralanan Taş kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Taş'a ilk müdahalesi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Taş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taş'ın ailesi ve yakınları Buharkent Devlet Hastanesi önüne akın ederken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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