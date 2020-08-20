20 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 412 vaka

20.08.2020 - 20:41
Günlük corona virüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.
Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca,"Son 1 haftadaki ortalaması bin 245 olan yeni vaka sayımız bin 400'ü geçti. Buna karşı 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız 92 binin üzerinde'' ifadelerini kullandı.
Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de
GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ