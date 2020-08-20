20 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 412 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

20.08.2020 - 20:41

20 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 412 vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca,"Son 1 haftadaki ortalaması bin 245 olan yeni vaka sayımız bin 400'ü geçti. Buna karşı 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız 92 binin üzerinde'' ifadelerini kullandı. 

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