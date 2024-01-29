20 ayrı suç dosyası bulunan kadın bazanın altında yakalandı

Hakkında 20 ayrı suç dosyası bulunan ve 10 ilin emniyet müdürlükleri tarafından aranan kadın, Kayseri’de bir evde bazanın altında yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda 10 farklı ilde toplam 20 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C., bir evdeki bazanın altında saklanırken yakalandı.



A.C. isimli kadın, işlemleri için emniyete götürüldü.