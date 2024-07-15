20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

Düzce’de Emniyet ve Jandarma birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 8 - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 20 bin 600 kişi sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan araması bulunan 43 kişi yakalanırken, 20'si çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Güvenlik güçleri yaptıkları denetimlerde ise 10 tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 3 kesici alet, 135 mermi ve 16 şarjör ele geçirdi.