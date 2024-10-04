20 bin dönümlük alanda 540 bin ağaçta yetişiyor! Hem lezzeti hem kazancı yüksek, Mardinlilerin yeni favorisi

Mardin'de çiftçiler, maliyetinin az olması ve yüksek getirisi nedeniyle fıstık üretimine yöneldi. 20 bin dönümde 540 bin fıstık ağacının bulunduğu Mardin'in adı son yıllarda Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt illeri gibi fıstıkla anılmaya başlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bektaş Mahallesi'nde sabahın erken saatlerde fıstık bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, hasada başladı. Fıstık köyü olarak da anılan Bektaş Mahallesi'nde 100 bine yakın Antep ve Siirt fıstığı ağacı bulunuyor. Yıllardan beri fıstık üretimi yapan Abdulkadir Yiğit, "Bu sene verimi, geçen senelere göre daha fazla. Boşu biraz fazla, o da bu sene sıcaklık fazla geldi ondan oluyor. Vallahi fıstıkları tavsiye ederim. Fıstığın ne masrafı var. Hem verimi çok hem de kazancı fazladır" dedi.