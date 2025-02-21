20 bin imza toplandı: Kahramanın adı yaşasın!

"AMAÇ BU ÖRNEK FEDEKARLIĞI UNUTTURMAMAK"



Yiğit Gençbay'ın adının bir hastane veya sağlık kuruluşunda yaşatılmasının bir vefa borcu olduğunu kaydeden Doktor Yakup Gökhan Doğramacı, "Bu kampanyayı başlatmamızın nedeni, tıbbiyeli Yiğit'i yaşatmak ve bu örnek fedakarlığını unutturmamak. Onun gibi yiğit gençlerin, önce insan, diyebilecek yürekliliği temsil ettiğini göstermek. Adını bir hastane veya sağlık kuruluşuna vererek, sadece bir ismi değil, cesareti ve insan hayatına saygıyı, sağlığa ve geleceğe taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.