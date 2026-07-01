20 bin liralık site aidatı mahkemeye taşındı

Antalya'da bir sitede yaşanan aidat artışı tartışması mahkemeye taşındı.

Konyaaltı ilçesinde bulunan bir rezidansta yaşayan Hediye Hin, aidatların 13 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması ve ayrıca 100 bin lira ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine karşı dava açtı.

Davaya ilişkin duruşma Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme , dava konusu siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulması için davalı tarafa iki haftalık kesin süre verdi.

SİTENİN AVUKATI ESKİ YÖNETİMİ SUÇLADI

Davanın ardından gazetecilere açıklama yapan sitenin avukatı ise eski yönetimi suçladı.

Eski yönetim zamanında sitenin 16 milyon lira borçlandırıldığını savunan avukat, önceki yönetimin iki yıl önce kat maliklerinin bilgisi ve onayı olmadan siteye vekaleten bir yönetim şirketi getirdiğini söyledi.