20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yetiştiremezsek yetiştirdiğimiz yerden devam edeceğiz." dedi.

20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 bin öğretmen ataması ile ilgili konuşan Bakan Tekin, "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

20 BİN ATAMASI NE ZAMAN?

"Sözlü ile ilgili mekanizma tamamlanınca, bittikten sonra 657 ile ilgili mekanizmalar var. Güvenlik soruşturmaları takvimi var. Bittiği an itibarıyla atamalarını yapıp, ailemize katmış olacağız. 20 bin kişiyle ilgili ilgili birimlerden cevaplarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yetiştiremezsek yetiştirdiğimiz yerden devam edeceğiz.

ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN ATANMASI

Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."

TÜRKİYE HABERLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandılar: Midelerinden 1.5 kilo uyuşturucu çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandılar: Midelerinden 1.5 kilo uyuşturucu çıktı

1 buçuk tonluk "Paşa", kurban pazarının gözdesi oldu: Fiyatı dudak uçuklattı

1 buçuk tonluk "Paşa", kurban pazarının gözdesi oldu: Fiyatı dudak uçuklattı

Malatya'da 58 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da 58 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

16 milyonluk saadet zinciri operasyonu: 4 şüpheliye ev hapsi

16 milyonluk saadet zinciri operasyonu: 4 şüpheliye ev hapsi

4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti

4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti

İSPARK ücretleri ne kadar oldu? İşte 2024 Haziran zamlı İSPARK tarifesi

İSPARK ücretleri ne kadar oldu? İşte 2024 Haziran zamlı İSPARK tarifesi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...