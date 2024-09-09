20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın kararına göre öğretmenlerin mülakat notlarının açıklanacağını ve atama süreçlerini başlatacaklarını ifade eden Tekin, "Burada bu karara kadar beklemek durumundayız." dedi.

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, 20 bin atamasına ilişkin süreçle ilgili bilgi verirken, öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.

"BEKLEMEK DURUMUNDAYIZ"

Tekin, böylece mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılacağına ilişkin bir hüküm varken bu oranı yüzde 50'ye düşürdüklerini ifade etti.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eğitim masrafı velileri zorluyor: Harcamalar yüzde 120 arttı

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Ayhan Bora Kaplan: Bunlar bize kumpas kurdu

Ayhan Bora Kaplan: Bunlar bize kumpas kurdu

Aynı bölgede iki farklı facia: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Aynı bölgede iki farklı facia: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Dönerciye kanlı pusu

Dönerciye kanlı pusu

CHP MYK toplandı

CHP MYK toplandı

Siyasi liderlerden Narin mesajları: Aileye başsağlığı dilemediler

Siyasi liderlerden Narin mesajları: Aileye başsağlığı dilemediler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...