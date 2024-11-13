20 bin öğretmen için tercih süresi yarın başlıyor

Öğretmen atamalarına ilişkin sözlü başarı puanları, mülakatı sonucunun yüzde 50'si ve KPSS puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanarak 25 Ekim'de açıklanmıştı.



İtiraz sürecinin tamamlanmasıyla netleşen sıralama bilgileri de tercihler esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacak.



İllere göre kontenjan dağılımının da yarın açıklanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, dağılımda Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illeri ile İstanbul'a ağırlık verildi.



En çok atama 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliği kadrolarına yapılacak. Onu, 2 bin 499 kontenjan ile özel eğitim öğretmenliği izleyecek.



Rehberlik, Din Kültürü ve İngilizce de 68 en çok alım yapılacak diğer branşlar arasında yer alıyor.