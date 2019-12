20 dakika kalbi durdu

Kalp krizi geçirdiğinde 20 dakika kalbi duran Yılmaz Uygun (50), yeniden hayata tutunmasına ilişkin, "18 senedir günde 2,5 paket sigara içiyordum. Damarım tıkanmış. Şimdi ikinci hayatıma başlamış gibi hissediyorum. Kalbim yeniden can buldu. Sigarayı bıraktım ve içenlere bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa hayat bizi bırakıyor." ifadelerini kullandı.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kalp krizi geçirdiğinde 20 dakika kalbi duran Yılmaz Uygun, yeniden hayata tutundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygun, işe giderken aniden araçta bayıldığını hatırlattı.



Arkadaşlarıyla araçta işe giderken kendini çok kötü hissettiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:



"Beni hastaneye götürmeyi teklif ettiler. Ben de gerekli olmadığını söyledim. O esnada bayılmışım. Arkadaşlar beni yakın bir hastaneye götürmüşler. Kalbim durduğu için ilk müdahale acilen orada yapılmış. Daha sonra ambulansla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne sevk ettiler. Anjiyo sonrasında eski sağlığıma hemen kavuştum."



Uygun, 18 senedir günde 2,5 paket sigara içtiğini belirterek, "Damarım tıkanmış. Şimdi ikinci hayatıma başlamış gibi hissediyorum. Kalbim yeniden can buldu. Sigarayı bıraktım ve içenlere bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa hayat bizi bırakıyor." ifadelerini kullandı.