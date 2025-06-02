20 dakikalık yağış sel getirdi: 1 ev çöktü, 3 ev boşaltıldı

Evi yıkılan Aydın Biçer, selin ani ve çok hızlı geldiğini belirterek canını zor kurtardığını söyledi: "Hanımla içeride oturuyorduk, bir ses geldi, rüzgar zannettim, bir baktık duvar boyu sel geliyor. Hanımla kendimizi kurtardık. Geri eve dönemedik. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir sel görmedim." dedi.

"CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"



Köyü ziyaret eden Vali Murat Sefa Demiryürek de ilgililerden ve vatandaşlardan bilgi aldı.



Yağışların akşam saatlerinde merkeze bağlı köylerde yoğunluk gösterdiğini ifade eden Vali Demiryürek, şöyle konuştu:



"Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı çünkü bodrumlarında su var. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Vatandaşlarımız bizim davetimize rağmen köyde kalacaklarını belirtti. Bütün ekiplerimiz burada, sabah olduğunda ise gerekli zarar tespitini yapacağız."