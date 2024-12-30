20 gündür aranan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu

Sultangazi'de, 10 Aralık'ta evden çıkan ve o tarihten beri haber alınamayan İsmail Irmak'ın yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.



Ekiplerin 20 gündür Irmak'ı arama çalışmaları devam ederken Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde drone ile arama çalışmalarına da başlandı.