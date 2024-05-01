20 gündür kayıptı | Cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı

Yabancı uyruklu olan ve 20 gündür kayıp olarak aranan Mohammed Azeez Mahdi'nin aracı 28 Nisan'da Adapazarı'nda terk edilmiş halde bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu.

Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, şahsın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşının gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Mohammed Azeez Mahdi'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Otopsi merkezine sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.