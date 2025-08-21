20 il merkezli operasyon: 55 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli suçlara yönelik 20 il merkezli operasyonda 55 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il merkezli "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyonda 55 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya, 55 şüpheliden 23’ünün tutuklandığını, 14’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.
"BİZ GEREĞİNİ YAPALIM"
Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, " Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım." dedi.
