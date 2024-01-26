20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 35 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonunda yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 35 kişi tutuklandı

20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 35 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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