20 ilde uyuşturucu operasyonu: 37 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu tacirlerine karşı "NARKOKAPAN-1” operasyonları düzenlendi.

Sosyal medya hesabından operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Operasyonlarda, 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.