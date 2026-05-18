20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.

Antalya merkezli 20 ilde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"-Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir.

-Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır."

MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Gürlek, Mersin'de de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı.

50 GÖZALTI VAR

Gürlek “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.” dedi.