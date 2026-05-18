20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 20 ildeki 183 zanlı için gözaltı kararı çıkarıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, zanlıların Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketinin tespit edildi öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gürlek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"-Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir.

-Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır."

MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Gürlek, Mersin'de de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı.

50 GÖZALTI VAR

Gürlek “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.” dedi.